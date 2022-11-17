Видео жесткого разговора между политиками опубликовала репортер телеканала CTV News Энни Бержерон-Оливер.

Trudeau is captured interrupting Xi to tell him “We believe in free and open and frank dialogue and that is what we will continue to have.” The conversation is brief and the two shake hands before parting ways. https://t.co/eYh8H1zoCg — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022

По мнению Си Цзиньпина, делиться подробностями личного разговора с прессой было неуместно. Он отметил, что «это не то, как проводился их диалог».

Джастин Трюдо во время выяснения отношений подчеркнул важность "открытого и откровенного" диалога и свободы прессы в Канаде. Премьер-министр добавил, что они будут продолжать конструктивно работать с КНР, несмотря на разногласия. Си Цзиньпин ответил, что для этого сначала надо создать необходимые условия.