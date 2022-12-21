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На встречу с председателем КНР Си Цзиньпином с неожиданным визитом прибыл в Пекин зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Dmitrijus Medvedevas, Xi Jinpingas
Dmitrijus Medvedevas, Xi Jinpingas
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Как передает китайское госагентство "Синьхуа", Китай выразил надежду, что обе стороны украинского конфликта проявят сдержанность и решат проблемы политическим путем.

"Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями - между Компартией Китая и "Единой Россией", обсудили вопросы двустороннего взаимодействия нашего стратегического партнёрства с Китаем во всех сферах, включая конечно экономику, промышленную кооперацию и многое другое, обсудили международные вопросы, включая безусловно конфликт на Украине", - прокомментировал Медведев в "Телеграме".

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Китай традиционно осторожно комментирует войну в Украине: с одной стороны китайские власти не поддержали Россию, когда ООН голосовала за резолюцию с осуждением вторжения в Украину, но с другой - не стали и выступать против вторжения.

За все 300 дней войны в Украине китайские власти неоднократно призывали стороны решить конфликт путем переговоров.

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