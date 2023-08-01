Си Цзиньпин неожиданно сменил командование ядерных сил Китая

Генерал Ли Ючао, возглавлявший Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и его заместитель Лю Гуанбинь несколько месяцев не появлялись на публике.

На их места назначены Ван Хоубин, до того занимавший пост заместителя начальника ВМС, и член центрального комитета партии Сюй Сишэн.

В начале лета столь же необъяснимо из поля зрения исчез министр иностранных дел страны Цинь Ган. Он не появлялся на публике в течение месяца. Спустя несколько недель было объявлено о том, что на его место назначен его предшественник Ван И. Причины отставки Цинь Гана так и не объяснили.

Это самая крупная незапланированная перестановка в военном руководстве Китая за последнее десятилетие. Аналитики высказывают предположения о начавшейся в рядах армии "чистке".