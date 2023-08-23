Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум на саммите БРИКС. Никто не знает, почему

«Китайская экономика обладает устойчивостью, огромным потенциалом и большой жизненной силой. Фундаментальные основы, поддерживающие долгосрочный рост Китая, останутся неизменными, - говорится в речи. - Гигантский корабль китайской экономики будет продолжать рассекать волны и плыть вперед».

Не упоминая напрямую США, он заявил, что «некая страна, одержимая идеей сохранения своей гегемонии, прилагает все усилия, чтобы нанести ущерб развивающимся странам и странам с формирующимся рынком».

«Анти-Запад» под китайским крылом и без Путина. Оживит ли БРИКС свежая кровь? Заранее подготовленное выступление, изобилующее тонко завуалированными выпадами в адрес США, зачитал министр торговли КНР Ван Вэньтао.

Однако китайский лидер не явился на мероприятие, а официальный Пекин никак не прокомментировал произошедшее.

Си, прибывший в понедельник в Йоханнесбург для участия в ежегодном саммите БРИКС, объединяющем крупнейшие развивающиеся экономики, должен был выступить на бизнес-форуме во вторник во второй половине дня вместе с лидерами Индии, Бразилии и ЮАР.

Си был единственным лидером БРИКС, который не присутствовал на бизнес-форуме. Даже президент России Владимир Путин, не поехавший на саммит из-за выданного ранее Международным уголовным судом международного ордера на арест, выступил с речью по видеосвязи.

Несколько часов спустя Си принял участие в ужине с лидерами ЮАР, Бразилии и Индии, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Аналитики отмечают, что, по всей видимости, решение об отмене выступления было принято в последнюю минуту, поскольку в государственных СМИ и в социальных сетях были опубликованы сообщения официального представителя МИД КНР, из которых следует, что Си выступил с речью лично.

В отчете государственного информационного агентства Синьхуа о встрече не упоминалось ни об отсутствии Си, ни о том, что его речь произнес Ван, министр торговли.