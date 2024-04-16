Си Цзиньпин не считает Китай стороной в войне в Украине

Китай считается близким союзником России , подчеркивает dpa. Постоянно звучат обвинения в том, что китайские компании поставляют в Россию так называемые товары двойного назначения - которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

"Китай не является ни стороной, ни участником украинского кризиса", - говорится в заявлении, сделанном во китайской стороной вторник по итогам встречи двух лидеров в Пекине. Более того, по словам Цзиньпина, Китай регулярно "по-своему продвигал мирные переговоры". Пекин поддержит проведение международной мирной конференции "в свое время", но Россия и Украина должны будут принять ее, сказал китайский лидер. Необходимо "разрядить обстановку и больше не подливать масла в огонь", необходимо "создать условия для восстановления мира и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта", добавил председатель КНР.

Кроме того, косвенным образом действия России "наносят ущерб всему международному порядку, поскольку они нарушают основной принцип Устава ООН - принцип нерушимости национальных границ", добавил Шольц. Он напомнил, что в ходе его прошлого визита в Пекин он и китайский лидер выступили с совместным заявлением о неприемлемости ядерных угроз. "Я хотел бы с вами обсудить, что мы еще можем сделать для достижения справедливого мира в Украине ", - указал он.

В ходе визита в Пекин канцлер Германии обсуждает с китайским руководством войну РФ против Украины, защиту климата и экономическое сотрудничество ФРГ и Китая. Российская военная агрессия в отношении соседней страны и перевооружение РФ оказали существенное негативное влияние на безопасность Европы и "напрямую наносят ущерб" основным европейским интересам, заявил он в самом начале переговоров с Си Цзиньпином 16 апреля.

Встреча Шольца и Си прошла в заключительный день трехдневной поездки канцлера в Китай в сопровождении нескольких министров и бизнес-делегации. Важной темой переговоров также является ситуация на Ближнем Востоке после масштабной атаки Ирана на Израиль .

В свою очередь Си Цзиньпин указал на начало "новой эры турбулентности и потрясений", во время которой будут увеличиваться риски для всего человечества. Для решения возникающих в связи с этим проблем важно сотрудничество между крупными державами, подчеркнул Си.

Китай пока не подтвердил участия в мирном саммите

В Швейцарии 15-16 июня пройдет мирный саммит высокого уровня по урегулированию военного конфликта в Украине. Он будет нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе, сообщила швейцарская сторона.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что приглашение России, продолжающей вторжение в Украину, на встречу не планируется. К участию в ней будут приглашены все государства, которые поддерживают территориальную целостность Украины, указал он.