О том, что глава КНР на следующей неделе приедет в Москву, в пятницу сообщили в Кремле и затем подтвердили в МИД Китая. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", сказано в российском анонсе встречи.

"Си Цзиньпин проведет обширный обмен мнениями с президентом Путиным по двусторонним отношениям, а также по основным международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность (...) и привнесет новый импульс в развитие двусторонних отношений", - заявил в пятницу представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, которого цитирует Associated Press.

Председатель КНР приедет в Москву в первый раз с начала российского вторжения в Украину, но в первых сообщениях о предстоящей встрече войну как тему для обсуждения напрямую не упоминали ни Москва, ни Пекин. Днем в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что Украина все-таки будет одной из тем разговора.

"Конечно, конфликт в Украине будет обсуждаться. Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, мы знаем о китайском плане урегулирования", - сказал Ушаков (цитата по "Интерфаксу").

Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву во время онлайн-переговоров в конце прошлого года. Тогда китайский лидер в ответной речи на приглашение не отреагировал.

В китайском МИД ранее подчеркивали, что Пекин стремится к "объективной и справедливой" позиции по войне в Украине, а также готов взять на себя конструктивную роль по налаживанию мирных переговоров между Киевом и Москвой.

"Мирный план" Китая. Запад настроен скептически

В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план мирного урегулирования конфликта России и Украины. План состоял из 12 пунктов, среди которых: "прекращение боевых действий", "возобновление прямого диалога", "уважение суверенитета всех стран", "прекращение односторонних санкций".

Западные страны отнеслись к этому плану скептически, отмечая, что Пекин обычно склонен поддерживать решения и позицию Кремля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что КНР рассматривает возможность поставок России вооружений. Китай последовательно отрицает подобные утверждения.

Состоятся ли переговоры Си Цзиньпина с Зеленским?

Американское издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским - тоже впервые с начала войны. По данным газеты, это может произойти в видеоформате после визита в Москву. Однако пока Пекин не ответил положительно на попытки Киева договориться о встрече Си Цзиньпина с Зеленским. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Зеленский готов к телефонным переговорам с председателем КНР.

Несмотря на декларируемое с 2011 года "стратегическое партнерство" Украины и Китая, за все время российского вторжения никаких прямых контактов Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским не было. Только на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встречался с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, бывшим министром иностранных дел КНР Ван И. Тогда же Ван И провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом, Ван И в конце февраля приезжал с визитом в Москву, где провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а затем встретился с Владимиром Путиным.

"Безграничное партнерство" Москвы и Пекина

В четверг, 16 марта, состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Украины и КНР. Последний заявил, что Пекин обеспокоен эскалацией войны в Украине и хочет, чтобы Москва и Киев вернулись к мирным переговорам. Также глава МИД КНР заявил, что рассчитывает на скорейшее возвращение к попыткам найти политическое решение конфликта.

"Во время моего сегодняшнего разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили значение принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине", - так прокомментировал переговоры Дмитрий Кулеба.

Китай и Россия заявили о "безграничном" партнерстве в феврале 2022 года, незадолго до начала российского вторжения в Украину. Это заявление прозвучало во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай на Олимпийские игры.

С тех пор, судя по всему, связи двух стран только окрепли. Товарооборот между Китаем и Россией значительно выросли с начала войны, а после введения западными странами Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти.