Швейцарский суд оправдал Юрия Гаравского: он утверждал, что причастен к исчезновению оппонентов Лукашенко

Беспрецедентный судебный процесс состоялся в кантоне Санкт-Галлен. Председатель окружного суда Роршаха (город с насеселением меньше 10 тысяч жителей на берегу Боденского озера) Олаф Губмель провел процесс всего за два дня – 19-20 сентября. Слушания при этом перенесли в столицу – они проходили в здании кантонального трибунала.

По мнению Сапелко, оправдание Гаравского может оказать охлаждающий эффект для института универсальной юрисдикции и возможного рассмотрения новых дел по этому принципу в швейцарских судах.

"Этот вариант развития событий никто не сбрасывал со счетов, я его предвидел исходя из того, что суд происходит в демократическом государстве – в отличие от Беларуси или России у обвиняемого есть шанс быть оправданным, – сказал Русской службе Би-би-си адвокат белорусского правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко. – Это может быть и следствием недостаточной работы обвинения и следствием процессуальных причин, но не обязательно вердикт ставит под сомнение само события преступления".

Гаравского оправдали по обвинению в насильственном исчезновении белорусских оппозиционеров Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Об этом сообщил корреспондент немецкой медиакомпании DW из зала суда.

Процесс над Гаравским создал сразу несколько прецедентов. Прокурор Питер Хангартнер впервые в истории Швейцарии вышел в суд с делом о насильственном исчезновении. Никто из участников процесса никогда не раньше не участвовал в похожих процессах.

Некоторые из показаний, по мнению судьи, Гаравский придумал. В итоге суд пришел к выводу, что подсудимый, возможно, и служил в СОБРе, но его роль в похищениях остается неясной. "Возможно, он слышал об этом от коллег", – передает слова Губмель корреспондент немецкой медиакомпании.

Объясняя свое решение, судья сказал, что это особый случай, в котором "замешана власть", и именно она "ответственна за насильственные исчезновения". "Эти факты не должны вызывать сомнений. Но на допросе обвиняемый запутался в противоречиях и уклонялся от ответа", – цитирует судью DW.

Суд оправдал Гаравского по обоим обвинениям – в насильственном исчезновении людей и введении правосудия в заблуждение. Гражданский иск дочерей Захаренко и Красовского на 200 тысяч франков будет перенаправлен в гражданский суд. Подсудимый заявил, что приговор ему понятен, передает DW.

Белорусские правозащитники из центра "Весна" вместе с европейскими коллегами из FIDH и Trial International впервые в истории добились процесса по делу о похищениях оппозиционеров в Беларуси. И семьи Захаренко, Красовского и Гончара наконец увидели, как человека судят за убийства их родных, которые произошли 24 года назад.

Суд над Гаравским стал возможным благодаря принципу универсальной юрисдикции. Он позволяет судить виновных в тяжких злодеяниях – например, в геноциде и военных преступлениях вне зависимости от того, где они их совершали. Нужно лишь, чтобы обвиняемый находился на территории страны, где над ним пройдет суд.

Один из самых известных процессов, проведенных по такому принципу, – суд над "архитектором Холокоста" Адольфом Эйхманом в Иерусалиме. В отличие от Эйхмана, Гаравский в Швейцарию приехал добровольно, он попросил в стране политическое убежище.