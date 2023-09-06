Швейцарские парламентарии призвали власти высылать шпионов

Федеральный совет (правительство) Швейцарии должен последовательно высылать из страны российских и других иностранных шпионов. Такое решение принял во вторник, 5 сентября, комитет по иностранным делам Национального совета (большой палаты парламента) конфедерации, пишет швейцарское онлайн-издание Swissinfo.ch.

Отмечается, что инициативу комитета еще должны одобрить сама большая палата парламента, а также малая (Совет кантонов). Если предложение примут, правительство будет обязано высылать из страны всех иностранцев, имеющих дипломатический и иной статус неприкосновенности, которые, занимаясь запрещенной разведывательной деятельностью, ставят под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии, а также роль этой страны как государства, принимающего у себя штаб-квартиры важнейших международных организаций.