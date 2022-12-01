Швейцария заморозила российские активы на 7 миллиардов евро

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Швейцария обновила информацию о замороженных российских активах.

Данная сумма приводится без учета стоимости 15 замороженных объектов недвижимости подсканкционных юридических и физических лиц.

"Замороженные суммы могут увеличиваться, например, в тех случаях, когда объектом санкций становятся новые лица или выявляются новые активы… Напротив, активы, замороженные в превентивных целях, должны быть освобождены после проведения необходимых проверок", - отметили в ведомстве.

Санкции, принятые Федеральным советом Швейцарии в феврале прошлого года, также предусматривают запрет на прием депозитов от российских граждан или физических и юридических лиц, созданных в России, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одно лицо.