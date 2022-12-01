Швейцария заморозила российские активы на 7 миллиардов евро

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Швейцария обновила информацию о замороженных российских активах.
Данная сумма приводится без учета стоимости 15 замороженных объектов недвижимости подсканкционных юридических и физических лиц.
"Замороженные суммы могут увеличиваться, например, в тех случаях, когда объектом санкций становятся новые лица или выявляются новые активы… Напротив, активы, замороженные в превентивных целях, должны быть освобождены после проведения необходимых проверок", - отметили в ведомстве.
Санкции, принятые Федеральным советом Швейцарии в феврале прошлого года, также предусматривают запрет на прием депозитов от российских граждан или физических и юридических лиц, созданных в России, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одно лицо.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Где-то в середине апреля я понял, что мы не выйдем оттуда": боец полка "Азов" о происходившем на заводе и гибели пленных в Еленовке
"В самый тяжелый день, рядом с 9 мая, было или 96 вылетов...
Жителей Вильнюса ждут серьезные неудобства: общественный транспорт будет переполнен, придется постоять на остановках
Водители "Вильнюсского общественного транспорта" ( VVT ) с...
Минфин Литвы представил новый налог на недвижимость: каким будет средний размер и льготы
Средний размер налога на недвижимость в Литве...
МИД: работник посольства РФ в Вильнюсе объявлен персоной нон грата
В четверг сотрудник посольства Российской Федерации в...
Эфир Delfi: интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом
После выпуска новостей - интервью с министром обороны...