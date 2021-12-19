Швейцария выдала властям США российского гражданина, бизнесмена Владислава Клюшина. Как сообщила пресс-служба федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии, в субботу, 18 декабря, в аэропорту Цюриха Клюшин был передан представителям американской полиции, которые сопровождали его во время перелета в США.

Росиянина обвиняют в торговле инсайдерской информацией на многомиллионные суммы. 21 марта 2021 года Клюшина задержали в швейцарском кантоне Вале, когда он приехал с семьей на отдых на курорт Церматт. 19 апреля посол США в Берне обратился к властям Швейцарии с официальной просьбой об экстрадиции. 24 июня федеральный департамент юстиции и полиции страны одобрил выдачу подозреваемого Вашингтону.

Просьба Москвы об экстрадиции

Клюшин пытался опротестовать решение о своей экстрадиции в Федеральном уголовном суде, а также Федеральном суде Швейцарии. В апелляции россиянин настаивал, что стал жертвой политической кампании США и сфабрикованных обвинений, однако его иск не был удовлетворен.

Экстрадиции бизнесмена, который, как утверждают некоторые российские СМИ, близок к первому замглавы администрации президента России Алексею Громову, добивалась и Москва. Однако 31 августа федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии отклонил соответствующий запрос.

Мониторинг СМИ для Кремля

Владислав Клюшин возглавляет несколько компаний, в том числе группу "М13", которая специализируется на программах для мониторинга СМИ. В частности, она разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей "Катюша", которой пользуются в Кремле и в российском правительстве. Лишь за 2020 год компания "М13" заключила на госзакупках контракты на общую сумму 355 млн рублей, подсчитала "Медуза".

Реакция России на выдачу Клюшина США

Экстрадицию Владислава Клюшина в США в посольстве РФ в Берне назвали очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. По словам пресс-секретаря посольства Владимира Хохлова, власти Швейцарии проигнорировали ноту посольства РФ, переданную 17 декабря Федеральному департаменту юстиции и полиции Швейцарии, и обращение защиты Клюшина о необходимости приостановить процедуру экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов бизнесмена в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), поданной 16 декабря.