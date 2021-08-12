Швейцария ввела экономические санкции в отношении Беларуси

Федеральный совет (правительство) Швейцарии объявил о дальнейших экономических санкциях в отношении Беларуси. Соответствующее заявление размещено в среду, 11 августа, на сайте кабинета.

Меры предполагают ужесточение контроля над торговлей определенными товарами, а также ограничения в финансовом секторе. Эти решения аналогичны тем, которые были приняты в июне Евросоюзом. Федеральный совет вводит санкции на продукцию, которая может быть использована для наблюдения, а также для перехвата сообщений по интернет- и телефонной связи.

Кроме того, ограничивается торговля с Беларусью технологиями двойного назначения, нефтепродуктами, хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства табачных изделий.

Введен запрет на кредиты белорусскому правительству

В финансовом секторе правительство Швейцарии ввело ограничения на выпуск определенных финансовых инструментов и торговлю ими, а также на предоставление кредитов и услуг страхования или перестрахования белорусскому правительству и госорганам.

Наконец, введены финансовые санкции в отношении белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".

Швейцария обеспокоена "ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси"

Швейцария глубоко обеспокоена "неуклонным ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси и отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом", констатируется далее в заявлении. Швейцарские власти призывают Беларусь придерживаться международных обязательств в области прав человека, отметили в Берне.

Тремя днями ранее, 8 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал декларацию "по случаю первой годовщины фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси". Как указывалось в документе, в этот день "надежды народа Беларуси на избрание легитимного лидера страны были жестоко разбиты".

Новые санкции в отношении режима Александра Лукашенко ввели также, в частности, Великобритания и США.