Швейцария ввела экономические санкции в отношении Беларуси

Федеральный совет (правительство) Швейцарии объявил о дальнейших экономических санкциях в отношении Беларуси. Соответствующее заявление размещено в среду, 11 августа, на сайте кабинета.
Меры предполагают ужесточение контроля над торговлей определенными товарами, а также ограничения в финансовом секторе. Эти решения аналогичны тем, которые были приняты в июне Евросоюзом. Федеральный совет вводит санкции на продукцию, которая может быть использована для наблюдения, а также для перехвата сообщений по интернет- и телефонной связи.
Кроме того, ограничивается торговля с Беларусью технологиями двойного назначения, нефтепродуктами, хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства табачных изделий.
Введен запрет на кредиты белорусскому правительству
В финансовом секторе правительство Швейцарии ввело ограничения на выпуск определенных финансовых инструментов и торговлю ими, а также на предоставление кредитов и услуг страхования или перестрахования белорусскому правительству и госорганам.
Наконец, введены финансовые санкции в отношении белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".
Швейцария обеспокоена "ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси"
Швейцария глубоко обеспокоена "неуклонным ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси и отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом", констатируется далее в заявлении. Швейцарские власти призывают Беларусь придерживаться международных обязательств в области прав человека, отметили в Берне.
Тремя днями ранее, 8 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал декларацию "по случаю первой годовщины фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси". Как указывалось в документе, в этот день "надежды народа Беларуси на избрание легитимного лидера страны были жестоко разбиты".
Новые санкции в отношении режима Александра Лукашенко ввели также, в частности, Великобритания и США.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве товары и услуги дорожают седьмой месяц подряд: говорят, это только начало (62)
Цены на потребительские товары и услуги в Литве...
"Delfi Главное": что показали митинг и беспорядки у Сейма Литвы, и каким был год белорусской революции? (7)
В новом выпуске "Delfi. Главное" показываем и рассказываем...
Ограничения в Литве с понедельника: без "паспорта возможностей" два человека за столиком в помещении, маски и дистанция (54)
С 16 августа в Литве вступают в силу новые ограничения...
Прокуратура просит задержать всех 26 подозреваемых в деле о беспорядках (21)
Вильнюсская окружная прокуратура обратилась в суд и...
Министр транспорта: белорусские удобрения с декабря перестанут идти через Литву (41)
Продукция белорусского производителя калийных...