Швейцария со 2 мая снимает ограничения на въезд туристов

“Со 2 мая будут действовать обычные правила въезда”, — говорится в правительственном сообщении.
Кроме того, 1 апреля в Швейцарии были сняты ковидные ограничения: теперь не нужно носить маски в общественном транспорте, в магазинах, музеях, театрах и других местах, не нужно показывать ковидные сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов, а также отменен пятидневный карантин по прибытии.
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