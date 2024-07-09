Швейцария расширила санкции против России, введенные за развязанную РФ войну против Украины. В санкционные списки Берна включены еще 69 физических лиц и 86 организаций, сообщил во вторник, 9 июля, Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии.

Новые ограничения направлены в основном против бизнесменов, пропагандистов, военнослужащих, сотрудников ФСБ, судей и лиц, ответственных за депортацию украинских детей, сообщили в швейцарском ведомстве. Полный перечень людей и компаний, подпавших под санкции, не опубликован.

Уточняется, что в него вошли компании российского оборонно-промышленного комплекса, а также организации, которые „активно участвуют“ в обходе санкций. Кроме того, наложен запрет на рекламу государственного агентства РИА „Новости“, газеты „Известия“, „Российской газеты“, а также базирующегося в Праге портала Voice of Europe, который связывают с Россией. В сообщении Минфина подчеркивается, что в Швейцарии, в отличие от государств Евросоюза, эти СМИ запрету не подлежат.