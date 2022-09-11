Швейцария собирается построить хранилище ядерных отходов в расположенном под Цюрихом районе Нёрдлих-Легерн, который находится всего в нескольких километрах к югу от границы с Германией. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил пресс-секретарь швейцарского "Национального товарищества по хранению ядерных отходов" (Nagra) Патрик Штудер.
Эту информацию, по данным немецкой общественно-правовой медиакомпании SWR, подтвердили и в Федеральном ведомстве по делам энергетики Швейцарии. Сообщается, что могильник будет создан на большой глубине под землей. Начиная с 2050 года там будут храниться ядерные отходы, в том числе высокорадиоактивные топливные элементы атомных электростанций.
Глина опалинустон для хранения ядерных отходов
Ядерные отходы будут залиты очень твердой по своей консистенции глиной опалинустон. Она обладает низкой степенью водопроницаемости, а возникающие в ней трещины и разломы способны затягиваться сами по себе.
Как пишет журнал Der Spiegel, конкретно в Нёрдлих-Легерн планируется захоронить примерно 9300 кубических метров радиоактивных отходов высокого уровня активности и 72 000 кубических метров - низкого и среднего уровня с пяти швейцарских атомных электростанций, а также из медицины и промышленности.
Сегодня в Швейцарии эксплуатируются четыре АЭС, они могут работать до тех пор, пока обеспечивается их безопасность. Этот срок может истечь в 2040-х годах.
В Германии опасаются заражения питьевой воды
Между тем жители граничащих со Швейцарией районов германской федеральной земли Баден-Вюртемберг выражают большое беспокойство в связи с возможной угрозой заражения питьевой воды. "У нас повсюду есть колодцы с питьевой водой, рядом протекают реки Ааре и Рейн", - цитирует медиакомпания SWR Мартина Штайнебреннера (Martin Steinebrenner) из Регионального объединения Хохрайн-Бодензее.
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