Швейцария подключилась к европейскому проекту ПВО Sky Shield

"Принимая участие в инициативе "Европейский небесный щит", Швейцария расширяет свои возможности международного сотрудничества", - указывается в сообщении. Главное внимание в рамках этого сотрудничества должно будет уделяться лучшей координации проектов закупок, обучения и логистических аспектов в области наземной противовоздушной обороны.

В то же время власти придерживающейся нейтралитета Швейцарии подчеркивают, что даже после подписания декларации о присоединении к ESSI страна свободна принимать решения, где и в какой степени она будет участвовать в этой инициативе и какие системы она будет приобретать.