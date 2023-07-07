Швейцария и Австрия, несмотря на нейтралитет, присоединятся к европейской системе ПВО

Правая Народная партия Швейцарии считает, что присоединение к программе Sky Shield подрывает традиционный нейтралитет страны, превращая ее в потенциальную мишень.

Однако в Швейцарии, как и в Австрии, это решение подвергается критике правых политических сил, выступающих против более тесного военного сотрудничества с Европой и НАТО.

Берн и Вена заявляют, что присоединение к общей противовоздушной обороне отвечает интересам обеих стран.

Европейская инициатива Sky Shield направлена на создание общеевропейской системы противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола". В ней участвует 17 стран — помимо Германии, это Нидерланды , Великобритания, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Литва , Эстония, Румыния и Словения. Теперь к ним присоединятся Швейцария и Австрия.

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд и министр обороны Австрии Клаудия Таннер подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на встрече в Берне с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Немыслимый шаг"

Имоджен Фоукс, корреспондент Би-би-си в Женеве

Вторжение России в Украину сфокусировало внимание европейцев на том, как лучше защитить себя. Для многих европейских стран модернизация противовоздушной обороны стала неизбежной.

Согласившись участвовать в общеевропейской оборонной стратегии, Швейцария, которая так долго сохраняла нейтралитет, предпринимает шаг, который еще 10 лет назад был бы немыслим.

Правительство Швейцарии утверждает, что сотрудничество с европейскими соседями в создании общей системы имеет как стратегический, так и финансовый смысл.

Присоединение к Sky Shield не означает, что швейцарские ВВС будут сражаться бок о бок со своими европейскими соседями. Но теперь они будут вместе с ними участвовать в учениях и закупках техники.

Однако даже это вызывает немало нареканий правых швейцарских политиков, которые уже высказывали возражения по поводу присоединения Швейцарии к европейским санкциям против России за вторжение в Украину.