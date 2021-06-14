Швейцарцы на референдуме отказались платить за сокращение выбросов СО2

Хотя решение было принято с минимальным перевесом 51:49, итоги голосования стали шоком для борцов с изменениями климата, пишет корреспондент Би-би-си в Берне Имоджен Фоукс.

Швейцарцы традиционно гордятся своим бережным отношением к природе, но в данном случае возобладало опасение навредить экономике, с трудом оправляющейся от последствий глобальной пандемии, указывает наш корреспондент.

Оппоненты правительства говорили, что на долю Швейцарии приходится всего 0,1% мирового объема выбросов СО2, и вообще сомневались в том, что происходящие в природе изменения вызваны исключительно деятельностью человека.

Правительство альпийской республики с большим старанием разработало детальный план снижения выбросов к 2030 году вдвое по сравнению с уровнем 1990 года, как предусмотрено Парижским соглашением по климату.

Этой цели предполагалось достичь, сочетая использование возобновляемых источников энергии и усиление налогообложения ископаемого топлива.

Результаты воскресного голосования стали сокрушительным ударом по этому плану, замечает Имоджен Фоукс.

На голосование в воскресенье были вынесены и другие вопросы.

Швейцарцы поддержали наделение полиции дополнительными полномочиями для борьбы с терроризмом и выделение средств для поддержки экономики в условиях пандемии, а также отклонили предложения запретить искусственные пестициды и выделять субсидии лишь тем фермерам, которые ведут свое хозяйство "без химии".

Борцы за сохранение окружающей среды были обеспокоены наносимым природе уроном и особенно повышением содержания пестицидов в питьевой воде. Аграрии заявляли, что подобные меры разорят многих из них.

Согласно швейцарской системе прямой демократии, для проведения референдума достаточно собрать 100 тысяч подписей. В результате практически все сколько-нибудь важные вопросы там решаются прямым голосованием.