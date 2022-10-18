Съемка проводилась с помощью подводного дрона на глубине 80 метров в Балтийском море. По утверждению издания, в результате предполагаемой диверсии было уничтожено как минимум 50 метров газопровода. Повредить трубу можно было лишь внешним воздействием экстремальной силы, считают журналисты. Сила взрыва, зафиксированного сейсмологическим оборудованием, была эквивалентна землетрясению магнитудой 2,3.

Утечки на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море были обнаружены в конце сентября. Компания Nord Stream, оператор трубопроводов, заявила, что три нитки из четырех повредили одновременно. Службы безопасности Германии предполагают, что газопроводы восстановлению не подлежат.

По неофициальным данным, во взрывах на комплексах «Северного потока» подозревают как Украину, так и Россию. Президент РФ Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов». Он также заявлял, что организовать подрыв мог тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным». По его словам, основными бенефициарами диверсии стали Украина, Польша и США.

Власти Швеции, Германии и Дании, ведущие расследования утечек, считают, что трубопроводы были взорваны в результате диверсий, за которыми, вероятно, стоит Россия. Делиться результатами расследования с российскими властями они отказались.