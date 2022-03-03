Швеция заявила о российских истребителях в ее воздушном пространстве

Шведское командование осудило действия российских пилотов, назвав их непрофессиональными и безответственными.

Швеция не является членом НАТО. После российского вторжения на Украину Стокгольм вместе с Финляндией заявили, что не исключают возможности подачи заявки на членство в Альянсе.

Официальный представитель МИД России Марии Захарова заявила тогда, что такой шаг имел бы серьезные военно-политическое последствия и вызвал бы ответную реакцию со стороны России.