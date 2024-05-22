Швеция выделит Украине военную помощь на 7 млрд долларов

Правительство Швеции при поддержке ультраправой националистической партии "Шведские демократы" согласовало план дополнительной военной помощи Украине на предстоящие три года на сумму в 75 млрд шведских крон (7 млрд долларов).

"Для усиления шведской поддержки Украины и улучшения долгосрочных перспектив правительство и "Шведские демократы" согласовали рамки военной помощи Украине на период с 2024 по 2026 годы", - сообщило правительство в Стокгольме в среду, 22 мая.

Сумма в 75 млрд крон будет поровну разделена на три года. С учетом уже согласованного ранее пакета общая сумма военной помощи Швеции Киеву составит более 100 млрд шведских крон.