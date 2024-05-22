2024.05.22 16:58

Швеция выделит Украине военную помощь на 7 млрд долларов

 
Deutsche Welle
ФОТО: Vida Press

Дополнительный пакет военной помощи запланирован на 2024 - 2026 годы. Украине будут передавать военную технику и оказывать финансовое содействие в приобретении оборудования и боеприпасов.

Правительство Швеции при поддержке ультраправой националистической партии "Шведские демократы" согласовало план дополнительной военной помощи Украине на предстоящие три года на сумму в 75 млрд шведских крон (7 млрд долларов).

"Для усиления шведской поддержки Украины и улучшения долгосрочных перспектив правительство и "Шведские демократы" согласовали рамки военной помощи Украине на период с 2024 по 2026 годы", - сообщило правительство в Стокгольме в среду, 22 мая.

Сумма в 75 млрд крон будет поровну разделена на три года. С учетом уже согласованного ранее пакета общая сумма военной помощи Швеции Киеву составит более 100 млрд шведских крон.

В сообщении правительства отмечается, что военная поддержка может включать безвозмездную передачу Украине военной техники, перечисление денежных средств и оказание финансовой помощи для закупки военного оборудования.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии