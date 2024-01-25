Швеция предложила Орбану обсудить в Брюсселе судьбу своей заявки в НАТО

Кристерссон направил Орбану письмо, в котором также уведомил, что он принимает полученное ранее на этой неделе приглашение посетить Будапешт "в удобное для обоих политиков время".

Агентство Reuters напоминает, что 23 января Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу в Будапешт для переговоров о вступлении Швеции в Совероатлантический союз. Спикер венгерского парламента заявил 25 января, что в срочном одобрении заявки Стокгольма на членство в НАТО необходимости нет.

Во вторник на этой неделе заявку Швеции одобрил парламент Турции, и в ближайшие дни, как ожидается, турецкий президент Реджеп Эрдоган подпишет решение законодателей. Таким образом, из стран НАТО Венгрия останется единственный страной, не одобрившей шведскую заявку.