Швеция повышает уровень террористической угрозы

Летом в Швеции произошло несколько демонстраций с сожжением Корана. На этом фоне между мусульманскими странами и Швецией вспыхнула напряженность. В начале августа ряд граждан Швеции получили анонимные СМС-сообщения с призывами отомстить за сожжение Корана.

Кроме того, Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, видя повышенную угрозу безопасности для страны после серии акций с сожжением Корана.