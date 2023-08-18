18 августа 2023 г. 11:13

Швеция повышает уровень террористической угрозы

 
rus.delfi.ee
ФОТО: Vida Press
В Швеции уровень террористической угрозы будет повышен с третьего до четвертого из пяти. Такие данные появились у издания Dagens nyheter, сообщает „Европейская правда“ со ссылкой на SVT.

Летом в Швеции произошло несколько демонстраций с сожжением Корана. На этом фоне между мусульманскими странами и Швецией вспыхнула напряженность. В начале августа ряд граждан Швеции получили анонимные СМС-сообщения с призывами отомстить за сожжение Корана.

Кроме того, Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, видя повышенную угрозу безопасности для страны после серии акций с сожжением Корана.

На сайте Министерства иностранных дел Эстонии Reisi Targalt тем, кто едет в Швецию, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью рекомендуют быть внимательнее обычного и избегать мест массовых скоплений людей.

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