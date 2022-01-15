Вооруженные силы (ВС) Швеции усилили свои подразделения на острове Готланд на фоне роста российской военной активности в Балтийском море. Это подтвердил шведский министр обороны Петер Хультквист. Шведская общественная телекомпания SVT выложила в субботу, 15 января, на своем сайте кадры, на которых видно, как на остров прибывают военнослужащие и техника. Они доставлены в административный центр Висбю паромом. Глава Готландского полка Маттиас Ардин в свою очередь подтвердил, что речь идет о примерно "десятке боевых машин", часть из них уже патрулирует гавань.

"Вооруженные силы принимают необходимые меры, чтобы поддержать целостность Швеции и продемонстрировать нашу способность защитить Швецию и шведские интересы", - указал Хультквист.

Усиление патрулирования на Готланде - это знак того, что Стокгольм серьезно относится к ситуации и "не будет застигнут врасплох", цитирует главу Минобороны шведское телеграфное агентство ТТ.

Военно-транспортный самолет доставил технику в аэропорт Висбю

В ВС Швеции отметили, что "операции усилены в нескольких местах" на фоне растущей "российской активности в Балтийском море".

Глава оперативного управления вооруженных сил Швеции, генерал-лейтенант Лейф Микаэль Классон в комментарии для AFP отрицал, что Стокгольм намеренно "демонстрирует силу", при этом он утверждал, что речь шла о подразделениях, уже размещенных на острове. В то же время газете Aftonbladet генерал-лейтенант заявил, что в Висбю прибыли резервисты.

Комментируя ситуацию, Маттиас Ардин отметил: "В Европе присутствует беспокойство, ситуация в области политики безопасности развивается в неправильном направлении, однако риск вооруженного конфликта невелик".

SVT уточнила, что военно-транспортный самолет с солдатами и оборудованием также приземлился в аэропорту Висбю 14 января.

РФ пригрозила Швеции "последствиями" за присоединение к НАТО

Ранее на этой неделе датские СМИ сообщили, что три корабля Военно-морского флота (ВМФ) России вошли в Балтийское море через датский пролив Большой Бельт.

Швеция не является членом НАТО, однако тесно сотрудничает с организацией. Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу "имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы адекватных шагов с российской стороны", заявила 24 декабря 2021 года на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. После аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году Стокгольм усилил оборону. В 2017 году Швеция вновь ввела воинскую повинность.