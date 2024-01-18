Швеция потребовала от Ирана немедленно освободить своих граждан

Швеция вызвала в МИД поверенного в делах Ирана и потребовала немедленно освободить шведских граждан, находящихся под стражей в Иране, сообщило внешнеполитическое ведомство в Стокгольме.

"Правительство интенсивно и неустанно работает над безотлагательным освобождением шведских граждан, задержанных в Иране без видимых причин", – говорится в заявлении министерства.

"В конце 2023 года мужчина, имеющий гражданство Швеции и Ирана, был задержан без видимых причин", – говорится в заявлении.

Кроме того, в начале января в Иране был арестован шведский мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, сообщило ведомство на этой неделе.