aA
Власти объяснили этот шаг высоким уровнем вакцинации населения в стране. Непривитым рекомендуется соблюдать дистанцию и избегать многолюдных мероприятий.
Швеция отменяет почти все антикоронавирусные ограничения
© Reuters / Scanpix

Швеция со среды, 29 сентября, отменяет почти все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщил шведский телеканал SVT. В числе прочего, отменяются ограничения на количество участников общественных и частных мероприятий, прекращает действовать рекомендация работать удаленно.

При этом тем, у кого есть симптомы, рекомендуется оставаться дома и проверяться на коронавирус. Людям, не прошедшим полную вакцинацию, советуют соблюдать дистанцию и избегать многолюдных мероприятий.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 1847 новых случаев и 14 смертей  (7)
В России - максимум смертей от ковида за сутки за всю пандемию  (10)

"Все, что делается сейчас, основано на том, что в Швеции высокий уровень вакцинации. Чтобы мы чувствовали себя в безопасности, она должна быть еще выше. Если вы еще не вакцинированы, то самое время сделать это сейчас", - заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Высокий уровень вакцинации населения

По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, 83,6% жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 76,5% привиты полностью. Всего в Швеции с начала пандемии было выявлено 1 151 173 случая коронавируса, от последствий заражения умерли 14 850 человек.

Еще 25 сентября большинство антикоронавирусных ограничений отменила Норвегия. "Как общество, мы должны учиться жить с вирусом. Поэтому важно, чтобы те, кто не был вакцинирован, сделали это", - заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Власти Дании отменили все коронавирусные ограничения с 10 сентября. Правительство заявило, что больше не считает SARS-CoV-2 опасной для общества инфекцией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Глава Pfizer назвал условие для возврата к нормальной жизни после Covid (21)

Вернуться к нормальной жизни после пандемии удастся в...

TOP новостей

С самозанятых в Литве хотят собрать больше налогов: 4 предложения

Соцмин Литвы готовит изменения для самозанятых....

В Литве планируют вернуть обязательное ношение масок (44)

Правительство Литвы в среду планирует вернуть...

В лагерях мигрантов усилят охрану, обещают перемены (10)

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте с...

В Беларуси мужчина застрелил сотрудника КГБ, его убили ответным огнем. Главное (68)

В Минске 28 сентября во время перестрелки в квартире...

Жительница Литвы пересекла границу с Польшей и получила смс-сообщение с требованием вернуться в Минск (10)

Жительница Литвы пересекла границу Польши и получила...