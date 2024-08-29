Швеция отказала в убежище и депортировала белоруса, участвовавшего в протестах в 2020 году. На родине его задержали

Мужчина приехал в Швецию вместе с матерью в 2022 году. Они запросил в стране политическое убежище, поскольку участвовали в массовых протестах после президентских выборов 2020 года. В ходатайстве о получении защиты белорус указывал, что против него и его матери на родине возбуждены уголовные дела.

В 2023 году шведские власти отказали обоим заявителям в предоставлении убежища. На прошлой недели их депортировали в Беларусь. Сообщается, что мужчину задержали прямо на границе при прохождении паспортного контроля. О судьбе его матери не сообщается.