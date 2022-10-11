Швеция отказывается предоставить России результаты своего расследования причин повреждений труб газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", случившихся в исключительной экономической зоне королевства. Как заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, выступая перед журналистами в понедельник, 10 октября, расследования в Швеции являются "конфиденциальными", и это применимо и к данному случаю.

Каждая страна вправе провести собственное расследование, добавила политик, указав, что оцепление вокруг места происшествия было снято. Россия уже неоднократно заявляла о желании подключиться к расследованию Дании и Швеции по "Северным потокам".

Расследование Германии по "Северным потокам"

Между тем в Германии с 10 октября расследованием по этому делу занялась Федеральная прокуратура. По словам спикера ведомства, "имеются достаточные фактические данные о том, что оба газопровода были намеренно повреждены с помощью по меньшей мере двух взрывов". В Федеральной прокуратуре подчеркнули, что речь идет о серьезнейшей атаке на энергетическую инфраструктуру, ставящей под угрозу безопасность страны.

Со своей стороны, министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) заверил, что власти ФРГ вместе с европейскими партнерами выяснят, кто несет ответственность за этот саботаж. "Мы не позволим запугать нас атакой на газопроводы "Северный поток", — сказал он журналистам.

Повреждения труб "Северных потоков"

Повреждения труб "Северного потока" и "Северного потока — 2" были обнаружены в ночь на 26 сентября в исключительных экономических зонах Дании и Швеции вблизи датского острова Борнхольм. Ранее сейсмологи двух скандинавских стран зафиксировали в этом районе подводные взрывы.

Утечки газа, начавшиеся в результате повреждений газопроводов, прекратились в первых числах октября. 9 октября расследование причин инцидента начала Германия: в этот день к острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны задокументировать повреждения труб.