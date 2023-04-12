В попавшем в сеть ролике от 28 февраля он целует ребенка в губы в своей индийской резиденции в Дхарамсале, после чего говорит ему, чтобы тот пососал его язык.

Видеозапись попала в интернет несколько дней назад и стала предметом горячих дискуссий.

"Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, в невинной и игривой манере, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", — заявили в его канцелярии.

Однако многие усомнились в том, что эта шутка была такой уж невинной.

Что произошло?

28 февраля духовный лидер буддистов общался примерно со 120 школьниками, прошедшими программу обучения благотворительного фонда M3M Group. Мальчик был в числе пришедших.

На видео ребенок спрашивает, можно ли ему обнять Далай-ламу, на что тот показывает на свою щеку со словами: "Сначала сюда". Затем мальчик целует его в щеку и обнимает.

Потом 83-летний лама целует мальчика в губы и прижимается лбом к его лбу, после чего высовывает язык и предлагает ребенку пососать его. Собравшиеся смеются, а мальчик высовывает язык и немного отстраняется от мужчины.

Далее духовный лидер еще несколько раз обнимает школьника и советует ему общаться с людьми, творящими мир и счастье вокруг.

Сам Далай-лама, получивший в 1989 году Нобелевскую премию мира, не ссылался на тибетские традиции в своем заявлении после инцидента, где он публично извинился перед мальчиком и его семьей и сказал, что сожалеет о случившемся.

Существует ли такая традиция?



Высунутый язык — это действительно способ выражения согласия или приветствия в Тибете.

Как утверждают исследователи Института Восточной Азии при Калифорнийском университете в Беркли, высунутый язык традиционно является знаком уважения или согласия, а также используется в качестве приветствия в тибетской культуре,

Возможно, самая известная ссылка на эту традицию в западной культуре содержится в фильме "Семь лет в Тибете" с Брэдом Питтом в главной роли, где герой Питта сталкивается с группой детей, которые показывают ему язык. Фильм, однако, никак не объясняет их действия.

Согласно тибетскому фольклору, люди буддийской культуры начали высовывать язык, чтобы отмежеваться от тибетского царя IX века Ланг Дармы, который был печально известен своей жестокостью и, по преданию, имел черный язык.

Поскольку буддисты верят в реинкарнацию после смерти, считается, что эта традиция возникла как способ показать людям, что они не являются реинкарнацией короля и поэтому не ассоциируются с его злыми делами.

Однако ни в фольклоре, ни в более широкой традиции нет упоминания о сосании языка.

До этого инцидента не было известно о случаях, когда Далай-лама обращался бы к кому-либо с подобным предложением на публике.

Шутник или растлитель малолетних?



Далай-ламу раскритиковали за инцидент, некоторые комментаторы назвали поведение духовного лидера неподобающим.

Активист по защите прав детей Шола Мос-Шогбамиму написал, что не следует делать нормой растление детей под прикрытием игривого поведения.

Другие тибетские активисты, однако, утверждали, что это всего лишь шутка, раздутая до непропорциональных размеров, а некоторые предположили, что Далай-лама подвергся нападкам из-за "тибетского способа самовыражения".

"Это была часть шутки или просто игра с ребенком, поэтому мы не должны идти дальше этого", — сказал Дава Церинг, член Тибетского парламента в изгнании, который, как и сам Далай-лама, находится в Дхарамшале, Индия.

"Выражение эмоций и манер сегодня переплавлено и стало ярко ориентировано на западный манер, — написал в "Твиттере" тибетский активист в изгнании Намдол Лхагьяри. — Перенос нарратива других культур, обычаев и социального влияния на гендер и сексуальность для интерпретации тибетского способа выражения — это отвратительно".

В прошлом шутки Далай-ламы уже выходили ему боком. В 2019 году его пресс-служба принесла извинения после того, как он сказал в интервью Би-би-си, что любая женщина, претендующая на его место в будущем, должна быть привлекательной.

Лама живет в изгнании в Индии с тех пор, как бежал из Тибета в 1959 году после военной оккупации региона Китаем.