Шубы под запретом: меховая промышленность ЕС в опасности?

Эта отрасль охватывает около 100 000 рабочих мест, которые распределены между разведением, производством и продажей меховых изделий.

В 2021 году экспорт пушнины из ЕС составил 107,8 млн. евро, по данным нескольких организаций по защите животных.

ЕС является вторым по величине производителем пушнины в мире после Китая.

Петиция направлена на защиту животных, но некоторые эксперты выражают беспокойство по поводу ее возможных экономических последствий, учитывая, что ЕС занимает важное место на мировом рынке меха. Обоснованы ли эти опасения?

Практически полный запрет на мех в ЕС приведет к закрытию тысяч ферм и вынудит многих производителей одежды перейти на выпуск коллекций без меха или с искусственным мехом.

Инициатива собрала более 1,5 млн. подписей в 18 странах-членах ЕС и в четверг была представлена в Европарламенте комитетами по внутреннему рынку и защите прав потребителей (IMCO) и по сельскому хозяйству и развитию сельских районов.

Европейская гражданская инициатива Fur Free Europe призывает к запрету звероводства и продажи мехов на всей территории Европейского Союза.

Однако производство меха в ЕС уже резко сокращается.

К настоящему времени 14 стран-членов ЕС запретили звероводство, а многие из них ввели строгие законы, обеспечивающие благополучие животных, что де-факто замедляет производство пушнины.

Отрасль обречена?

Последние данные свидетельствуют о довольно пессимистичном будущем отрасли: всего за два года производство меха сократилось более чем в два раза, а спад наблюдается уже около десяти лет.

По данным организации The Fur Free Alliance, в 2020 году производство меха норки в ЕС составляло 18 млн. шкурок, а в прошлом году сократилось до 7,5 млн. шкурок. То же самое относится и к меху лисицы: в 2022 году было произведено 700 тыс. шкурок против 1,2 млн. в 2020 году.

Снижение спроса объясняется информационно-пропагандистской кампанией групп защиты животных, а также последствиями пандемии COVID-19, повысившей настороженность в отношении передачи заболеваний от животных к человеку.