Штурм Конгресса США: пятикратному призеру Олимпиад Келлеру предъявлены обвинения

Министерство юстиции США предъявило обвинения пятикратному призеру Олимпийских игр, американскому пловцу Клиту Келлеру по подозрению в участии в штурме Конгресса США 6 января. Об этом в среду, 13 января, сообщило агентство AP.
Федеральное бюро расследований (ФБР) подало в Федеральный суд столичного округа Колумбия жалобу на спортсмена, после того как того в предварительном порядке опознали на видеокадрах, сделанных в ходе беспорядков в американской столице. ФБР запросило ордер на арест атлета, обвиняя его в том, что он сознательно и с целью нарушения официальных правительственных функций проник в помещения главного законодательного органа США, где на тот момент действовал режим ограниченного доступа. Кроме того, пловцу вменяются в вину нарушение общественного порядка и воспрепятствование работе сотрудников правоохранительных органов.
Klete Keller, Olympic Swimmer, Is Charged in Capitol Siege https://t.co/pGqr2YPLrq— Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 13, 2021
По предварительной версии следствия, Келлер 6 января незаконно проник в центральную Ротонду Капитолия США. Полиция обращает внимание на то, что на форме мужчины, похожего на него, были нашивки с надписями "США", а также "Олимпийская сборная США". Комментария от спортсмена пока не поступало.
Келлер участвовал в трех Олимпиадах
Клит Келлер - двукратный чемпион мира, он также завоевывал золото, бронзу и серебро на Олимпийских играх в Сиднее (2000 год), Афинах (2004 год) и Пекине (2008 год). Стал членом основной сборной США по плаванию в 18-летнем возрасте.
Сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января после его призывов прийти на митинг. Участники беспорядков пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента. В результате штурма Капитолия погибли пять человек.
Ранее Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента против Трампа. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды. Далее дело будет направлено в Сенат, который в настоящий момент контролируется республиканцами.
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