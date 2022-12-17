Комитет опубликует итоговый отчет на следующей неделе и, по данным источников американских СМИ, предложит выдвинуть против Трампа обвинения по трем статьям — мятеж, препятствование деятельности государственных органов и сговор с целью ввести в заблуждение американское правительство.
Ни одному из бывших президентов США никогда не предъявлялись обвинения в уголовных преступлениях.
6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который тогда занимал пост президента США, устроили беспорядки в центре Вашингтона. То, что началось как акция протеста у здания Капитолия, переросло в вооруженное столкновение и захват здания. Требуя отменить результаты президентских выборов и отдать победу Трампу, протестующие прорвались через службу безопасности Капитолия и ворвались в здание. В ходе беспорядков погибли пять человек.
Министерство юстиции США, которое уже расследует роль Трампа в штурме Капитолия, не обязано следовать рекомендациям комиссии Конгресса.
Трамп отрицает свою причастность к событиям 6 января. В пятницу его представитель Стивен Ченг осудил действия комиссии, назвав ее участников "пятном на истории этой страны".
Специальный комитет должен провести финальное заседание, на котором будут обнародованы все рекомендации, в понедельник.
Девять членов комитета должны будут одобрить отчет, состоящий из восьми глав, основанный на интервью с более чем тысячей свидетелей, и направить его в минюст.
Полностью документ будет опубликован в среду, сообщил председатель комитета Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи). Еще один член комитета, конгресвуман Зоуи Лофгрен заявила Си-эн-эн в пятницу, что законодатели были "очень осторожны, формулируя эти рекомендации и обосновывая их фактами, которые мы обнаружили".
Специальный комитет Палаты представителей считает, что Трамп намеренно стал распространять ложные утверждения о фальсификации президентских выборов, перед тем как попытался заставить чиновников, минюст и своего вице-президента оспорить его поражение. По версии комитета, Трамп подстрекал сторонников к штурму Капитолия, рассчитывая, что это позволит ему остаться у власти.
Министерство юстиции уже ведет уголовное расследование событий 6 января.
Спустя неделю после беспорядков Палата представителей объявила Трампу импичмент во второй раз, объявив его виновным в подстрекательстве к мятежу. Однако Сенат это обвинение не поддержал.
Месяц назад министерство юстиции США назначило независимого прокурора для надзора за уголовными расследованиями в отношении экс-президента. Помимо роли Трампа в штурме Капитолия, ему предстоит установить, нарушил ли бывший президент закон, когда вывез правительственные документы в свой дом во Флориде.
По словам чиновников министерства юстиции, документы, вероятно, были спрятаны в рамках попытки воспрепятствовать расследованию ФБР.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Язык не принадлежит определенному человеку или стране": cтуденты-русисты ВУ о мотивации и негативном отношении окружающих
На фоне дискуссий об исключении в школах русского языка...
Заморожены или нет? Аналитик Atlantic Council о том, почему рано обещать Украине 300 млрд российских резервов
Заявления европейских и американских политиков о том,...
Глава МИД: Литва не будет применять исключения к санкциям против России
Литва имеет право не применять исключения,...
Конвейер пыток. Жители Херсонщины рассказали, как россияне пытали током и ломали кости
Телефонный разговор с Василием, жителем херсонской...
В Трудовом кодексе Литвы - новая поправка: появится возможность получить отпуск для самообразования
Со следующего года работники смогут воспользоваться...