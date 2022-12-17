Комитет опубликует итоговый отчет на следующей неделе и, по данным источников американских СМИ, предложит выдвинуть против Трампа обвинения по трем статьям — мятеж, препятствование деятельности государственных органов и сговор с целью ввести в заблуждение американское правительство.

Ни одному из бывших президентов США никогда не предъявлялись обвинения в уголовных преступлениях.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который тогда занимал пост президента США, устроили беспорядки в центре Вашингтона. То, что началось как акция протеста у здания Капитолия, переросло в вооруженное столкновение и захват здания. Требуя отменить результаты президентских выборов и отдать победу Трампу, протестующие прорвались через службу безопасности Капитолия и ворвались в здание. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Министерство юстиции США, которое уже расследует роль Трампа в штурме Капитолия, не обязано следовать рекомендациям комиссии Конгресса.

Трамп отрицает свою причастность к событиям 6 января. В пятницу его представитель Стивен Ченг осудил действия комиссии, назвав ее участников "пятном на истории этой страны".

Специальный комитет должен провести финальное заседание, на котором будут обнародованы все рекомендации, в понедельник.

Девять членов комитета должны будут одобрить отчет, состоящий из восьми глав, основанный на интервью с более чем тысячей свидетелей, и направить его в минюст.

Полностью документ будет опубликован в среду, сообщил председатель комитета Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи). Еще один член комитета, конгресвуман Зоуи Лофгрен заявила Си-эн-эн в пятницу, что законодатели были "очень осторожны, формулируя эти рекомендации и обосновывая их фактами, которые мы обнаружили".

Специальный комитет Палаты представителей считает, что Трамп намеренно стал распространять ложные утверждения о фальсификации президентских выборов, перед тем как попытался заставить чиновников, минюст и своего вице-президента оспорить его поражение. По версии комитета, Трамп подстрекал сторонников к штурму Капитолия, рассчитывая, что это позволит ему остаться у власти.

Министерство юстиции уже ведет уголовное расследование событий 6 января.

Спустя неделю после беспорядков Палата представителей объявила Трампу импичмент во второй раз, объявив его виновным в подстрекательстве к мятежу. Однако Сенат это обвинение не поддержал.

Месяц назад министерство юстиции США назначило независимого прокурора для надзора за уголовными расследованиями в отношении экс-президента. Помимо роли Трампа в штурме Капитолия, ему предстоит установить, нарушил ли бывший президент закон, когда вывез правительственные документы в свой дом во Флориде.

По словам чиновников министерства юстиции, документы, вероятно, были спрятаны в рамках попытки воспрепятствовать расследованию ФБР.