Сообщается, что мальчик и его мать находились в машине на пути в школу, когда на автомобиль обрушился поток воды. Прохожие вытащили мать из грузовика, но видели, как мальчика вынесло из машины. Позже его ботинок нашли спасатели, они искали мальчика семь часов, пока водолазов не отозвали из-за большой опасности для жизни.

По данным национальной метеорологической службы США, за 12 часов в регионе выпало до 20 см осадков. Десятки тысяч домов и 100 тысяч человек остаются без электричества.

В понедельник президент США Джо Байден объявил в Калифорнии чрезвычайное положение.

Жителей в срочном порядке эвакуируют, в понедельник экстренные службы издали приказ, гласивший: "Уходите сейчас же!"

А во вторник губернатор штата Гэвин Ньюсом, выступая на пресс-конференции, заявил: "Мы ожидаем, что худшее еще впереди. Не испытывайте судьбу".

Монтесито расположен недалеко от Санта-Барбары, здесь живут многие знаменитости, в том числе принц Гарри и его жена Меган, а также известная телеведущая Опра Уинфри.

Не ясно, остается ли в Монтесито семья принца Гарри, у которого сегодня выходит в свет книга мемуаров "Запасной".

Другая знаменитость, комик Эллен Дедженерес в понедельник опубликовала в соцсетях видео с берегов затопленного ручья.

"Это безумие! - сообщает она. - Этот ручей рядом с нашим домом никогда не течет. Сейчас вода в нем поднялась, наверное, почти на девять футов (около 2,7м) и собирается подняться еще фута на два".

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, около 90% жителей Калифорнии - почти 34 млн человек в самом густонаселенном штате США - оказались под угрозой наводнений.

Тем, кто не может покинуть район, предписано спрятаться в комнате глубоко внутри дома или забраться как можно выше.

Нынешний шторм и эвакуация жителей Монтесито совпали с пятой годовщиной оползня, в результате которого погибли 23 человека и было разрушено более 100 домов.

Метеорологи предупреждают, что циклон еще усилится. Ожидается, что новый раунд суровой погоды принесет проливные дожди на уже затопленные реки, разрушительные ветры, которые повалят деревья и линии электропередач, а также сильный снегопад в горах Калифорнии.

Самые сильные дожди, ожидают метеорологи, прольются во вторник. Служба выпустила предупреждение о наводнении в районах вокруг Лос-Анджелеса, включая округ Ориндж и горы округа Сан-Бернардино.

Под угрозой наводнения и долина Сакраменто, в понедельник в этом районе и его окрестностях отменили занятия в школах.

Что такое атмосферные реки и циклоны-бомбы?

За последнюю неделю Калифорния пережила два наложившихся друг на друга погодных явления - атмосферную реку, когда со стороны океана движется большой поток плотного влажного воздуха, и так называемый циклон-бомбу - шторм, сопровождающийся резким падением давления, что создает взрывной эффект в атмосфере.

Атмосферные реки могут вызывать сильные дожди и наводнения.

Циклоны-бомбы сопровождаются сочетанием высоких и низких температур, перепадами давления в атмосфере, что часто приводит к сильным ветрам и штормам.

Серия штормов накрыла Калифорнию на прошлой неделе, за это время пролилось рекордное количество дождей, повреждены дома и предприятия.

При этом большая часть территории, пострадавшей от проливных дождей, находится в условиях экстремальной засухи. В прошлом году Калифорния ограничила количество воды, которую жители могут использовать, чтобы сохранить ее истощающиеся запасы.

И несмотря на дожди, по данным US Drought Monitor, большая часть штата все еще остается под угрозой умеренной или сильной засухи. По мнению экспертов, чтобы обратить вспять эту засуху длиной в уже пару десятилетий, поразившую западную часть США, потребуется еще много лет дождей.