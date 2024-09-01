Штайнмайер призвал усилить борьбу с нелегальной миграцией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье, 1 сентября, посетил панихиду по жертвам резни в Золингене (Северный Рейн-Вестфалия). „Мы все еще потрясены спустя девять дней после кровавого поступка этого молодого радикально настроенного исламиста“, - признал Штайнмайер, говоря о преступнике.

Атака поразила страну „в самое сердце“, добавил он. „Она ударила по нашему самовосприятию как нации, представители которой, несмотря на все свои различия, мирно сосуществуют и стремятся жить вместе - как те, кто был здесь на протяжении многих поколений, так и те, кто присоединился к нам позднее“, - подчеркнул президент ФРГ.