Штайнмайер и Байден подтвердили дальнейшую поддержку Украины

Германия и США будут и дальше поддерживать Украину в войне против России, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в Вашингтоне после встречи с американским коллегой Джо Байденом в пятницу, 6 октября.

"Наш альянс имеет центральное значение для нашего обязательства поддерживать украинцев и их храбрую защиту своей страны, своей свободы и своего будущего", - сказано также в совместном заявлении двух президентов.

Штайнмайер отметил, что США не оказывают на Германию давления в плане новых поставок оружия Украине. "Байден не говорил о каких-либо ожиданиях от ФРГ (относительно военной помощи Киеву. - Ред.)", - сказал он. При этом Киев может положиться на Берлин: "Люди в Украине знают: если Германия пообещала, она сдержит слово. На ФРГ можно положиться". То же касается и США, по словам Штайнмайера, заверил Байден.

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