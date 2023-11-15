Штайнмайер: Германия не забудет об Украине

По словам главы германского государства, расчет Владимира Путина состоит в том, чтобы мир забыл об Украине, однако Германия "не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу". "Мы не привыкнем к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России", - заявил Штайнмайер.

Важна поддержка не только на правительственном, но и на коммунальном уровне

Он подчеркнул, что в этой войне нет различий между мегаполисами, городами и селами, она затрагивает каждого жителя Украины и поэтому важно, чтобы поддержка оказывалась не только на уровне правительств, но и на коммунальном уровне. "Нет более долгосрочной, более устойчивой поддержки, чем эти связи между людьми в наших странах", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.