Шри-Ланка запросила у России компенсацию за убитых на войне

выдачу гражданам этой страны разрешений на работу в России и Украине с 5 января. Это решение правительство в Катманду приняло после подтверждения информации о том, что в Украине погибли не менее 10 наемников из Непала, воюющих на стороне России. МИД страны призвал сограждан не участвовать в войне в Украине ни на одной из сторон.

Согласно данным непальских властей, по состоянию на начало года в составе российской армии в Украине воюют не менее 200 наемников из Непала. Министр иностранных дел страны Нараян Пракаш Сауд заявил, что местонахождение 100 человек в настоящий момент неизвестно. Катманду уже требовал от Москвы прекратить вербовку непальцев, а завербованных вернуть домой.