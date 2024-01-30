Шпионский скандал: Европарламент также начал расследование в отношении Жданок

"Это означает, что в Европейском парламенте начато расследование", — пояснил он. Метсола также вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции председателей 31 января.

Конференция председателей — это политический орган Европарламента, отвечающий за отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами. В состав конференции председателей входят спикер Европарламента и председатели политических групп.

Пресс-служба ЕП: Обвинения уже звучали в Латвии

На запрос в пресс-службу Европарламента DW получила ответ о том, что она предпочитает не комментировать обвинения в адрес депутата. Тем не менее там указали, что об этих обвинениях уже некоторое время назад сообщалось в стране, которую представляет Жданок, то есть в Латвии.