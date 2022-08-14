Шотландия первой в мире отменит плату за тампоны и прокладки

В Шотландии вступает в силу закон, обязывающий государственные и образовательные учреждения бесплатно предоставлять женщинам тампоны и прокладки во время менструации. Этот первая подобная реализованная общенациональная программа в мире. Правительство Шотландии с 2017 года вложило в нее более 27 млн фунтов стерлингов (около 32 млн евро).

Власти обещают, что по всей стране откроется свыше 1000 пунктов с бесплатными средствами женской гигиены. Их можно найти через специальное приложение "PickupMyPeriod".

Секретарь по социальной справедливости правительства Шотландии Шона Робисон прокомментировала нововведение: "Обеспечение свободного доступа к средствам личной женской гигиены фундаментально важно для поддержания равенства и чувства собственного достоинства человека, оно устраняет финансовые барьеры".

Средства женской гигиены хотят сделать бесплатными не только в Шотландии

Отношение к женским гигеническим средствам меняется не только в Шотландии. В 2021 году во Франции студенткам решили бесплатно предоставить прокладки и тампоны, установив автоматы с ними в кампусах и общежитиях. Аналогичные программы сейчас реализуют в Новой Зеландии и Калифорнии.

В Германии эта тема тоже обсуждается. В 2019 году бундестаг отреагировал на петицию, собравшую на Change.org более 200 тыс. подписей, и снизил ставку НДС для женских гигиенических принадлежностей, благодаря чему они ощутимо подешевели. Следующая петиция активисток движения за права женщин, размещенная на том же портале, требовала от властей страны последовать примеру Шотландии и сделать подобные средства бесплатными. Эта петиция тоже собрала десятки тысяч подписей.