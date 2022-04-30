Авторы документа, имеющегося в распоряжении агентства, в отличие от многих, критикующих позицию канцлера по оказанию военной помощи Украине, выражают поддержку Шольцу, ранее заявлявшему, что он намерен сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и Россией. "Мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и более не будете прямо или косвенно поставлять тяжелые вооружения Украине. Наоборот, мы призываем вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны", — указывается в письме.

Подписавшиеся считают, что Путин начал наступление на Украину, нарушив международное право. Но это не оправдывает "риск перерастания этой войны в ядерный конфликт". Авторы считают, что поставка большого количества тяжелых вооружений может сделать Германию стороной конфликта. В этом случае российский удар "может спровоцировать необходимость помощи по уставу НАТО и, следовательно, непосредственную опасность мировой войны".

В документе также напоминается о страданиях гражданского населения Украины. "Даже законное сопротивление агрессору несоразмерно этому", — считают авторы, подчеркнув, что моральная ответственность за дальнейшую "цену" войны, которую Украина платит жизнями мирного населения, лежит не только на Киеве, а является универсальной.

Бундестаг поддержал поставки тяжелых вооружений Украине



Накануне бундестаг подавляющим большинством поддержал поставки тяжелых вооружений Украине. Постановление принято голосами 586 депутатов, против проголосовали 100 парламентариев, семь воздержались. Законодатели призвали правительство ФРГ "продолжить и, по возможности, ускорить поставку Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу этой стране тяжелых и сложных систем вооружений, к примеру, — в рамках круговых поставок".



Призвать Украину к капитуляции



Близкое по содержанию письмо 22 апреля опубликовала газета газетой "Berliner Zeitung". По мнению авторов, ценой длительного военного сопротивления Украины будут еще больше разрушенных городов и сел и еще большие жертвы среди украинского населения. "Поставки оружия и военная поддержка со стороны НАТО затягивают войну и делают дипломатическое решение проблемы отдаленной перспективой", — указывалось в обращении. Подписавшиеся предложили правительству Германии, стран ЕС и НАТО не только отказаться от поставок тяжелых вооружений Украине, но и призвать украинские власти "прекратить военное сопротивление — в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом решении".

