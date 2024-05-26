Шольц выступил против ударов по России немецким оружием

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц не планирует давать Украине разрешение наносить удары по военным объектам на российской территории поставленным ей Германией вооружением. Об этом он заявил во время публичной дискуссии на праздновании 75-летия Основного закона ФРГ в воскресенье, 26 мая.

По словам Шольца, на сегодняшний день между Берлином и Киевом существуют согласованные "четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили". "И они работают. По крайней мере, я так считаю", - сказал канцлер.

Политики призывают разрешить Киеву бить по РФ западным оружием, Италия и ФРГ - против