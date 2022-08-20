aA
Канцлер ФРГ похвалил Навального за продвижение идей о ценности демократии и правой системы. В то же время он констатировал, что из-за войны в Украине свободы слова в РФ стало еще меньше.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по случаю второй годовщины со дня попытки отравления российского оппозиционера Алексея Навального отметил, что в настоящее время свободы слова в России стало еще меньше, и это вызвано в первую очередь войной России против Украины. "Многие в России боятся выразить свое мнение", - сказал Шольц в еженедельном видеообращении к согражданам в субботу, 20 августа.

Статьи по теме:
Алексей Навальный отправлен в штрафной изолятор
Навальный основал в колонии профсоюз из одного человека

"Именно поэтому так важно в эти дни помнить об Алексее Навальном - по-прежнему мужественном человеке, который защищает принципы, дающие гражданам России хорошую перспективу. Она заключается в том, что лучше всего жить в условиях демократии и правовой системы", - пояснил федеральный канцлер.

Шольц отметил, что Навальному едва удалось пережить покушение и выехать на лечение в Германию. "В то время я разговаривал с ним и познакомился с мужественным человеком, который вернулся в Россию, поскольку он хотел бороться за демократию, за свободу и правовую систему", - сказал Шольц. Канцлер напомнил, что сейчас Навальный находится в лагере в маленькой камере и призвал немцев не забывать о судьбе этого российского политика.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Алексей Навальный подал иск к руководству колонии в Мелехово

Оппозиционер опротестовал отказ колонии строгого...

TOP новостей

Литва попала в печальный рейтинг: это серьезный сигнал для властей и общества в целом

Департамент статистики Литвы рассказал, как за год...

Pavel Lavrinec

"Язык до Киева доведет": что будет с русским языком в Литве (1)

Пожалуй, для русского языка эта пословица стала...

Цены втридорога, репрессии и "раскулачивание" фермеров: как живет оккупированная россиянами Луганская область (4)

С 4 июля почти вся Луганская область была оккупирована...

Екатерина Орлова. Орда возвращается в Европу? (1)

"...Тут орлы разогнали всех слуг бога, а самому богу...

В выходные - более свежая погода: местами пройдут сильные дожди

В субботу погоду на большей части страны будет...