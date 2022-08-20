Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по случаю второй годовщины со дня попытки отравления российского оппозиционера Алексея Навального отметил, что в настоящее время свободы слова в России стало еще меньше, и это вызвано в первую очередь войной России против Украины. "Многие в России боятся выразить свое мнение", - сказал Шольц в еженедельном видеообращении к согражданам в субботу, 20 августа.

"Именно поэтому так важно в эти дни помнить об Алексее Навальном - по-прежнему мужественном человеке, который защищает принципы, дающие гражданам России хорошую перспективу. Она заключается в том, что лучше всего жить в условиях демократии и правовой системы", - пояснил федеральный канцлер.

Шольц отметил, что Навальному едва удалось пережить покушение и выехать на лечение в Германию. "В то время я разговаривал с ним и познакомился с мужественным человеком, который вернулся в Россию, поскольку он хотел бороться за демократию, за свободу и правовую систему", - сказал Шольц. Канцлер напомнил, что сейчас Навальный находится в лагере в маленькой камере и призвал немцев не забывать о судьбе этого российского политика.