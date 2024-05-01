2024.05.01 16:00

Шольц: В Германии - рекордное число трудящихся

 
Deutsche Welle
Olafas Scholzas
Olafas Scholzas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Сейчас в ФРГ трудоустроены 46 млн человек - больше, чем когда-либо ранее, заявил немецкий канцлер в День труда. Германии необходимо еще большее число сотрудников, поэтому власти стремятся трудоустроить и беженцев.

В настоящее время в Германии более 46 млн трудоустроенных граждан, что больше, чем когда-либо ранее, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по случаю Международного дня труда. В прошлом году сотрудники в Германии в общей сложности отработали рекордное количество часов, подчеркнул он в распространенном среду, 1 мая, видеообращении.

Вместе с тем, в ближайшие годы стране будет необходимо еще больше рабочих кадров, указал далее глава немецкого правительства. "Поэтому мы заботимся и о том, чтобы скорее приступили к работе и те, кто приехал к нам из-за российской войны против Украины", - отметил он далее. По словам Шольца, работа - это больше, чем просто зарабатывание денег, но и чувство общности, коллеги и признание.

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