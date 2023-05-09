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Будущее не принадлежит ревизионистам, жаждущим имперской власти, заявил канцлер ФРГ. В программной речи в Европарламенте Шольц призвал поддерживать Украину в отражении российской агрессии столько, сколько нужно.
Olafas Scholzas
Olafas Scholzas
© Imago / Scanpix

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в отмечаемый в России 9 мая День Победы выступил с предостережением в адрес президента РФ Владимира Путина и обвинил его в "великодержавном поведении". "Будущее не принадлежит ревизионистам, мечтающим о национальной славе и жаждущим имперской власти, прошлое не восторжествует над будущим", - заявил Шольц, выступая с программной речью в Европарламенте в Страсбурге.

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На фоне российской агрессивной войны против Украины социал-демократический политик призвал европейцев не позволять Путину запугивать себя своей "великодержавностью". "Будем оставаться твердыми в нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется! Украинцы сейчас платят своими жизнями за безумие могущественного соседнего государства", - сказал Шольц.

9 мая как День Европы

По словам федерального канцлера, никто не желает возврата во времена, когда в Европе царило право сильного, а малые страны должны были прислуживать крупным. "Свобода должна оставаться основным правом каждого", - подчеркнул он. Ранее Путин, выступая с речью на параде в Москве вновь выставил себя жертвой в войне против Украины, утверждая, что Запад превратил Украину в "заложника" с целью разрушения России.

Олаф Шольц подчеркнул важное значение 9 мая как Дня Европы. "9 мая - единственный верный ответ на развязанную Германией мировую войну и имперскую манию величия. Война между нашими народами стала немыслимой - благодаря Европейскому Союзу и к нашему счастью", - указал он и, напомнив о войне в Украине, отметил, что, к сожалению, эта мечта стала реальностью не для всех страны Европы.

Расширение Европейского Союза

В программной речи в Европарламенте Шольц затронул и целый ряд других тем. Он призвал Евросоюз к более тесной интеграции, расширению сотрудничества и большей открытости. Он также выступил за дальнейшее расширение ЕС и за скорейшее заключение договоров о свободной торговле с Мексикой, Индией, Индонезией, Австралий, Кенией и многими другими странами.

Шольц призвал Евросоюз стать одним из полюсов многополярного мира. Отметив, что США являются для ЕС важнейшим партнером, он в то же время указал, что союзнические отношения лишь крепнут, когда обладаешь технологическим суверенитетом, расходуешь больше средств на собственную оборону, располагаешь надежными цепочками поставок и большей независимостью в сфере критически важного сырья.

Олаф Шольц лишь вскользь упомянул о Китае. Он вновь предостерег от размежевания с КНР, подчеркнув в то же время необходимость уменьшения рисков, поскольку, по его словам, соперничество и конкуренция со стороны Китая усилились.

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Deutsche Welle
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