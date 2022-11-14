Президент РФ Владимир Путин мог бы принять участие в саммите G20, но отказался от этой идеи из-за нарастающей критики в отношении России со стороны остальных государств. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время общения с журналистами в Ханое, в воскресенье, 13 ноября, его цитаты приводит агентство Reuters.

По словам Шольца, "было бы хорошо", если бы Путин приехал на конференцию. "Но тогда ему бы пришлось столкнуться со всеми вопросами и критикой, которую сформулировали многие страны мира. Скорее всего, именно поэтому его там не будет", - заявил немецкий канцлер.

Но отсутствие Путина не повлияет на ход обсуждения войны России против Украины, считает Шольц. Мировое сообщество ясно дало понять Кремлю, что военная эскалация "неприемлема, и должны быть сделаны шаги - в том числе со стороны российских властей, со стороны президента России - в сторону предложений, которые делают возможным установление мира". "Вот почему мы усердно работаем над формированием мнения, которое проясняет, что международные правила должны соблюдаться, что закон должен преобладать над силой", - отметил канцлер.

Байден, Си Цзиньпин и Лавров вместо Путина

Об отказе Путина участвовать в саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия), стало известно за несколько дней до начала конференции. Однако в саммите примут участие президент США Джо Байден, обещавший поднять в ходе встреч тему урегулирования в Украине, лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский, который выступит с видеообращением к участникам.

Россию же на саммите вместо Путина будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом во время своей прошлой поездки на саммит "двадцатки" в июле российский министр оказался в изоляции - участники встречи не стали делать групповую фотографию с ним, а Лавров покинул зал заседаний сразу после своего выступления, не прослушав речи коллег.

Сам Путин с начала войны крайне редко выезжает за пределы России - одной из немногих таких поездок стал его визит в Тегеран в июле, во время которого, предположительно, президент РФ и его иранский коллега Эбрахим Раиси обсуждали поставки иранских дронов-камикадзе российской армии для их использования в войне против Украины.

А на VI юбилейный саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходивший в октябре в Астане, Путин прилетел последним - возможно, поэтому его не стал встречать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, с главой Кремля не стали здороваться некоторые участники конференции.

Украину хотят видеть в G20

Украина призвала исключить РФ из "большой двадцатки" после одностороннего выхода Москвы из "зерновой сделки" в октябре. Идею поддержал президент США Джо Байден, а в случае если этого сделать не удастся, он предложил ввести в состав G20 Украину. При этом, хотя страна не входит в список стран-членов "большой двадцатки", ее президент Владимир Зеленский получил официальное приглашение на встречу.

Ранее в этом году немецкий канцлер Олаф Шольц высказывался за сохранение формата "большой двадцатки" с участием России. Однако Шольц не смог сказать, сел ли бы он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите, если бы тот посетил встречу.