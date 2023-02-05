Журналистка издания напомнила о словах экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который утверждал, что слышал угрозы со стороны российского лидера. "Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии", - ответил Шольц, добавив, что в ходе телефонных бесед "совершенно разные позиции" политиков по поводу войны в Украине "стали предельно ясны".

"Я ясно даю понять Путину, что Россия несет полную ответственность за войну. Россия беспричинно напала на соседнюю страну, чтобы захватить часть Украины или всю страну", - отметил Олаф Шольц. По его словам, принять это нападение просто так невозможно, потому что оно "в корне нарушает европейский миропорядок". В этой связи Германия поддерживает Украину финансово, гуманитарно и вооружениями.

Шольц - о "нелепых исторических сравнениях" Путина



Глава кабмина ФРГ коснулся и поставок Киеву тяжелых танков Leopard 2. Путин в ответ, выступая в Волгограде, заявил: "Нам снова угрожают немецкими танками Leopard".

Шольц, комментируя это выступление, констатировал: "Его (Путина. - Ред.) слова - часть серии нелепых исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину". "Но эта война не может быть оправдана ничем", - подчеркнул он. Канцлер ФРГ указал, что танки поставляются Киеву, чтобы Украина могла защитить себя. Он указал, что Берлин тщательно взвешивал каждую поставку оружия, тесно координировал действия с союзниками, в первую очередь - с США. "Этот совместный подход предотвращает эскалацию войны", - полагает глава правительства Германии.

Консенсус с Зеленским об использовании вооружений



На вопрос о том, есть ли договоренности с украинским президентом Владимиром Зеленским, что получаемое от Запада оружие будет использоваться только на территории Украины, Олаф Шольц ответил: "По этому поводу есть консенсус".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря, в частности, о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет, в интервью от 3 февраля отметил, что речь идет об их применении "в глубине исключительно территории Украины".

О вступлении Украины в ЕС



Коснувшись вопроса о вступлении Украины в ЕС, канцлер ФРГ подчеркнул, что для этого страна должна соответствовать необходимым критериям в вопросах верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. Бонусов в связи с необходимостью бороться в агрессивной войне нет, "требования для вступления одинаковы для всех", резюмировал руководитель кабмина ФРГ.



Шольц: Нельзя допустить войны России с НАТО



Канцлер Германии считает своей задачей "сделать все, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну между Россией и НАТО". Такое заявление глава правительства ФРГ сделал в интервью газете Der Tagesspiegel, которое вышло 2 февраля. "В этом вопросе мы в федеральном правительстве едины, и министр иностранных дел" Германии Анналена Бербок считает также, указал он.

На встрече с гостями мероприятия "Гражданский диалог" в Марбурге Шольц еще раз подчеркнул, что Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая может привести к войне между Россией и НАТО. "Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", - добавил он.