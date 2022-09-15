"К сожалению, не могу вам сказать, что он начал осознавать, что было ошибкой начинать эту войну", — заявил глава немецкого правительства, комментируя продолжавшийся 90 минут телефонный разговор с Путиным 13 сентября. По словам Шольца, "нет и никаких признаков появления новых взглядов" в Кремле.
Вместе с тем он уверен в необходимости продолжения диалога и изложения Путину своего видения ситуации.
"Я твердо убежден в том, что Россия должна уйти, должна вывести свои войска, чтобы появился шанс на мир в этом регионе. И каждый день я понимаю, что это — единственная перспектива", — добавил Шольц.
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