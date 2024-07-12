Шольц против карт-бланша на использование Киевом оружия НАТО

Шольц: „Никто не будет менять действующие правила“

В конце мая Германия и США разрешили Киеву использовать предоставленное ими оружие для ударов по целям на территории РФ. Однако это касается только приграничных территорий России вблизи Харькова, подчеркнул Олаф Шольц 11 июля. „Никто не собирается менять действующие меры и правила, и на то есть веские причины“, - указал канцлер. Партнеры по НАТО хотят максимально поддержать Украину, однако в то же время им нельзя допустить, чтобы эта война переросла в войну между Россией и НАТО, пояснил он.